Palmeiras volta a ter paraguaio no radar para substituir Estêvão

O Palmeiras já abriu contagem regressiva para a saída de Estêvão. O jogador vai deixar o clube após o Super Mundial de Clubes e se transferir para o Chelsea, da Inglaterra. Contudo, o técnico Abel Ferreira já admitiu que deseja uma peça de reposição após a saída de seu craque. E o Verdão já teria um alvo escolhido para a reposição.

Afinal, o Verdão monitora de perto a situação do atacante Ramón Sosa, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O atacante paraguaio de 25 anos de idade está no radar desde a janela de início de ano e ainda agrada ao comando do futebol alviverde. Contudo, o jogador negou qualquer interesse ou desejo de deixar o clube inglês neste momento.

“Vi nas redes sociais, mas não me inteirei. Sim, vou a seguir na Premier (League)”, disse Ramón Sosa.

Contudo, o Verdão ainda deve fazer uma nova tentativa após a Copa do Mundo de Clubes. Uma possível negociação gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões). O Nottingham Forest toparia iniciar as tratativas com estes valores, mas o Palmeiras precisaria convencê-lo a atuar no Brasil.

Sosa chegou ao clube no meio de 2024, após duas temporadas de destaque pelo Talleres, da Argentina. Entretanto, ele ainda não conseguiu vingar na Inglaterra. Nesta temporada foram apenas quatro partidas como titular, com três gols e uma assistência.

Sosa chegaria para atuar em outro setor no Palmeiras

Apesar de o paraguaio ser o alvo do Palmeiras para substituir Estêvão, a comissão técnica não vê o atacante atuando no mesmo setor que a Cria da Academia. Isso porque o jogador do Nottingham Forest costuma atuar pelo lado esquerdo, onde atua neste momento o uruguaio Facundo Torres.

Entretanto, a comissão técnica entende que Facundo Torres pode render ainda mais pelo lado direito e brigar por uma vaga junto com Maurício e Raphael Veiga. Enquanto isso, Paulinho, Luighi e Bruno Rodrigues são candidatos a ocupar a ponta esquerda. O camisa 10 ainda pode atuar como centroavante, revezando com Vitor Roque e Flaco López.

