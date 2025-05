Grando revela duas ofertas, mas garante que segue no Grêmio

O goleiro Gabriel Grando estreou nesta edição da Sul-Americana na vitória por 1 a 0 do Grêmio sobre o Sportivo Luqueño. Ele ganhou a oportunidade de assumir a meta com a decisão da comissão técnica em preservar o dono da posição, Tiago Volpi.

O camisa 12 não precisou fazer tanto esforço em defender o gol do Imortal pela dificuldade do adversário, além de uma desvantagem de dois jogadores, que ocorreu durante o embate. O arqueiro vibrou com a nova chance em estar entre os 11 iniciais.

Inclusive, ao receber perguntas sobre a possibilidade em deixar o Grêmio, Grando revelou que recebeu algumas ofertas do Palmeiras.

“Teve o interesse sim, chegaram até duas propostas”, admitiu o arqueiro.

No começo de maio, o Palmeiras fez uma investida em que pretendia pagar R$ 13 milhões para adquirir 75% dos direitos econômicos de Gabriel Grando. Entretanto, o clube paulista optou em cancelar as tratativas. Especialmente pela lentidão em dar uma resposta se aceitaria ou não a oferta.

Goleiro assegura dedicação total ao Grêmio

Mesmo com as tentativas do Palmeiras em contratá-lo, o goleiro frisou que seu foco sempre esteve no Imortal.

“Minha cabeça estava aqui, eu estava sempre trabalhando porque eu ia saber que uma hora a oportunidade ia chegar”, complementou o camisa 12.

Por sinal, com o intuito de comprovar sua dedicação ao Grêmio, ele relembrou uma brincadeira que Renato Gaúcho fazia quando estava no comando da equipe. No caso, citou que o antigo treinador do Imortal frisava a necessidade dos jogadores estarem sempre preparados. Isso porque as chances em atuar ocorrem de forma repentina.

O resultado positivo manteve o Tricolor Gaúcho com a classificação para os play-offs da Sul-Americana. O time enfrentará o Alianza Lima, do Peru. Apesar do triunfo, a partida teve um sentimento de lamentação. Isso porque o Grêmio manteve a segunda colocação do Grupo D da Sul-Americana. A equipe igualou os mesmos 12 pontos do Godoy Cruz, que apenas empatou com o Atlético Grau. Contudo, os argentinos levaram vantagem pelo melhor saldo de gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook