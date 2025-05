Thiago Silva, do Fluminense, projeta disputa do Mundial de Clubes: ‘Cereja do bolo’

Thiago Silva em ação com a camisa do Fluminense diante do Once Caldas-COL - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense bateu o Once Caldas-COL, nesta quinta-feira (29), no Maracanã, por 2 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas da Sul-Americana. Na zona mista, Thiago Silva analisou a fase da equipe carioca na temporada, nos momentos que antecedem a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

“Queremos avançar, de maneira interessante, brigando nas decisões, que é quando você não tem mais controle de nada, com jogos eliminatórios. Graças a Deus, a gente vem em uma crescente, de bons resultados e com performances melhores. Algo que te dá uma tranquilidade maior. Contudo, não podemos esquecer do jogo de domingo, contra o Inter (no Beira-Rio) para fechar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro”, disse.

“Depois a gente pensa no Mundial de uma maneira mais geral assim, acho que é a cereja do bolo, podemos dizer. É uma competição única. É a primeira de muitas. E a gente tem a oportunidade de representar da melhor maneira a camisa do Fluminense, um escudo tão importante assim. O mundo ainda vai conhecer muito o Fluminense”, completou.

“Acho que essa oportunidade que temos, a gente não pode deixar passar. Independente se vamos ser campeões, se vamos chegar nas oitavas, nas quartas, na semi, não importa. Acho que temos que entregar o nosso melhor. Isso o Fluminense precisa. O nosso torcedor necessita do nosso melhor. Depois, a gente não tem o controle do resultado, não é verdade? Procurar fazer o nosso melhor, se preparar da melhor maneira possível e tentar fazer um grande Mundial”, frisou.

Torcida parisiense na final da Champions

Durante a conversa com os jornalistas, Thiago Silva falou sobre a presença do Paris Saint-Germain na decisão da Champions League, diante da Inter de Milão, neste sábado (31), às 16h (de Brasília), em Munique.

“Eu vi o jogo passado, na torcida do PSG, uma faixa do Fluminense. Hoje não vi, mas você disse (faixa do clube francês na torcida tricolor, no Maracanã). Fico feliz em ter contribuído na união dessas duas torcidas, uma torcendo pela outra. Meu coração fica apertado, pois eu sei o quanto o presidente e o clube fizeram para chegar neste momento. Eles merecem vencer essa Champions, com todo respeito a Inter de Milão, que é rival do Milan”, salientou.

Olho na agenda

O Fluminense tem mais um compromisso antes de embarcar para os Estados Unidos. O confronto com o Colorado acontece no domingo (1), às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. Por fim, depois disso, terá 17 dias de preparação para a estreia com o Borussia Dortmund.

