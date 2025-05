Luiz Araújo revela jogada ensaiada em gol salvador do Flamengo

Luiz Araújo em coletiva nesta sexta-feira no Ninho do Urubu - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Garçom contra o Táchira, Luiz Araújo contou que o gol salvador do zagueiro Léo Pereira, que confirmou classificação do Flamengo às oitavas de Libertadores, foi ensaiada. Na coletiva nesta sexta-feira (30), no Ninho do Urubu, o jogador destacou o trabalho de Rodrigo Caio sobre a bola parada do time. Afinal, ele foi contratado no início do mês como auxiliar da comissão técnica e tem feito treinos de bola parada com o elenco.

“A bola parada, com certeza, é um ponto muito forte nosso. Temos grandes zagueiros ali que sabem atacar muito bem essa bola. O Rodrigo Caio, desde que chegou, tem ajudando muito, sempre depois do treino fazemos algumas jogadas. E ali o Léo Pereira perguntou onde eu ia bater a falta e eu estava ali mostrando para ele que sim, que eu ia bater no primeiro pau para ele poder atacar. O Léo Pereira foi muito feliz. Sabíamos também que ia ser marcação individual, então por isso que o Léo ficou bem atrás ali, conseguiu atacar e estou muito feliz com esse grupo e com aquela situação”, contou o atacante.

Pessoalmente, Luiz Araújo vive grande fase com a camisa do Flamengo. Além do cruzamento perfeito para Léo Pereira fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, o atacante estufou a rede e deu outra assistência contra a LDU, no jogo anterior.

“Com certeza, estou vivendo o meu melhor momento com a camisa do Flamengo, podendo ajudar sempre que estou dentro de campo. É meu melhor momento também fisicamente, venho atingindo sempre recordes ali, então estou muito feliz. Contra o Botafogo, bati alguns recordes físicos, nesse último jogo voltei a atingir esses números. Com certeza, estou no meu melhor momento fisicamente”, destacou.

Mais de Luiz Araújo:

Fortaleza: “Será um grande jogo. Sabemos que podemos ser também líderes do campeonato se vencermos, vamos dar tudo de nós para poder vencer e, com certeza, o resultado positivo nos dará mais confiança ainda para chegarmos bem no Mundial, de bem com a nossa torcida”.

Desgaste: “Todas as equipes têm o mesmo calendário. Claro, tem alguns times que têm a Libertadores, a Copa do Brasil, alguns jogos a mais, mas a gente já sabia disso desde o começo da temporada que seria um ano muito, muito difícil por conta desse calendário. Então estamos preparados, não temos de dar desculpa, e sim mostrar resultado”.

Vaias no último jogo: “Vestir essa camisa do Flamengo tem muita cobrança. Temos uma grande torcida e sabemos que o Flamengo tem que estar sempre brigando por títulos. E ali faz parte, a gente estava empatando e naquele momento ficando fora da Libertadores. Um clube tão grande como o Flamengo não pode acontecer isso, na fase de grupos”.

Concorrência: “Sabemos que temos um grande elenco, não é a toa que estamos vestindo a camisa do Flamengo. E tem essa disputa sadia. Todos os jogadores querem estar dentro de campo, por isso que a gente trabalha muito, treina muito. E nós vamos estar prontos se o Filipe precisar”.

