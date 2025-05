Payet é liberado para resolver problemas particulares na França e desfalca o Vasco

Payet está perto do fim de seu contrato com o Vasco da Gama - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O meio-campista Dimitri Payet irá novamente desfalcar o Vasco. Afinal, o francês, que se recupera de uma lesão no ligamento colateral do joelho direito, foi liberado para resolver problemas particulares na França. Com isso, ele ficará de fora do duelo contra o Bragantino, neste sábado (31), às 21h (de Brasília), em São Januário, pelo Brasileirão.

“O Vasco da Gama informa que, atendendo um pedido do atleta, liberou o meia Dimitri Payet para ir à França resolver questões particulares”, diz o comunicado do clube.

Esses, portanto, podem ser os últimos meses do jogador com a camisa cruz-maltina. Isso porque ele tem contrato até o meio do ano, porém a diretoria não deve renovar o vínculo.

Antes disso, havia uma negociação em andamento entre as partes, logo no início de 2025. Entretanto, as conversas esfriaram por causa do alto custo do atleta, que tem salário de cerca de R$ 1,5 milhão, e o que ele entrega em campo.

Além disso, fora das quatro linhas, Payet está envolvido em uma investigação por violência física, moral e sexual. Diante disso, a advogada catarinense Larissa Natalya Ferraria, de 28 anos, afirma ter vivido um relacionamento extraconjungal de setembro de 2024 a março deste ano com o atleta.

Ela, então, fez registros de ocorrência nas polícias Civil do Rio e do Paraná, onde pediu uma medida protetiva contra o francês. O jogador, por sua vez, prestou depoimento à polícia em 16 de abril e negou as agressões.

