Coritiba x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba e Avaí se enfrentam na tarde deste sábado (31), às 16h, no Couto Pereira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo marca o encontro de duas equipes que estão na parte de cima da tabela e buscam o G4.

O Coxa está dentro da zona de acesso, na terceira colocação, com 16 pontos, e vem de vitória fora de casa contra o Criciúma. Já o Leão tem a mesma pontuação, mas está na quinta colocação, por conta dos critérios de desempate. Na última rodada, vitória do Avaí em clássico catarinense contra a Chapecoense.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV, na TV aberta, no canal Desimpedidos, no YouTube, e no serviço de streaming.

Como chega o Coritiba

Embalado com duas vitórias seguidas, o Coxa quer se estabilizar na parte de cima da tabela e ficar no G4. Pedro Morisco, destaque alviverde nos últimos jogos, espera trabalhar menos desta vez para garantir o triunfo. Para encarar os catarinenses, Mozart não contará com Josué, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e deve voltar a relacionar Lucas Ronier, que ficou de fora das últimas partidas após um ato de indisciplina.

Como chega o Avaí

Com apenas uma derrota na competição, o Leão da Ilha voltou a brigar na parte de cima da tabela depois de vencer a Chapecoense. Para o duelo direto no Couto Pereira, Jair Ventura tem problemas na dupla de volantes, já que Zé Ricardo e João Vitor receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do duelo contra o Coxa. Outra aposta é Alef Manga, que jogava no Coritiba até o ano passado e pode fazer valer a lei do ex.

CORITIBA X AVAÍ

Campeonato Brasileiro Série B – 10ª rodada

Data-Horário: 31/5/2025, às 16h

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Alex Silva; Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier (De Pena), Nicolas Careca e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart

AVAÍ: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Brock e Raylan (Andrey); Barreto, Mendes, JP e Marquinhos Gabriel; Cléber e Hygor (Alef Manga). Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.