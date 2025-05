Paiva, do Botafogo, em uma seleção? ‘Só mais velhinho’

Treinador do Botafogo desde março deste ano, Renato Paiva já esteve na mira de uma seleção, bem antes, aliás, de assinar com o Mais Tradicional. O técnico português, no entanto, não tem esta pretensão. Pelo menos, por ora, na carreira. Ele, em entrevista ao canal SporTV, explica, então, as razões pelas quais prefere trabalhar em clubes.

“Fui sondado por uma seleção há uns dois anos. Sou muito novo para isso. Eu adoro a rotina de treino. Para mim, o tempo de uma seleção tira-me tudo. Se Deus quiser, poderei ser convidado a ser treinador de uma seleção já mais velhinho. Mas vai faltar o dia a dia do treino, da relação diária com o jogador, do conhecimento diário, e, obviamente, de pôr uma ideia em campo”, esclarece Paiva.

Ainda sobre o assunto, Paiva acredita que Carlo Ancelotti é, de fato, o melhor nome para a Seleção Brasileira. Na terça-feira (27), o italiano esteve no Estádio Nilton Santos e acompanhou a vitória do Botafogo sobre a Universidad de Chile por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

“Não é uma figura qualquer. É só o treinador mais titulado na ativa e que vai ter a primeira experiência como selecionador. E isso pode deixar ali alguma dúvida, como é que ele vai se adaptar. Obviamente, estará bem acompanhado e bem respaldado. O Ancelotti tem, para mim, uma vantagem. Vai treinar uma seleção que, para mim, melhor produz e desenvolve os jogadores no mundo. É uma honra e um orgulho muito grande este país ter este homem a comandar a seleção”, colocou o treinador do Botafogo.

