Brasileiros decepcionam na Libertadores. Mas as oitavas são outra competição

Flamengo flertou com um fracasso retumbante - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Encerrada a primeira fase da Copa Libertadores da América, é possível dizer que, de um modo geral, os times brasileiros decepcionaram um pouco. À exceção de Palmeiras, única equipe com 100% de aproveitamento, e São Paulo, líder do seu grupo, não foi um período de atuações dignas de elogios. Até mesmo o Internacional, também primeiro colocado, terminou na posição mais por acidente do que por amplo domínio em campo. Não custa lembrar que chegou à última rodada ainda correndo risco de eliminação.

A grande decepção foi o Flamengo, clube de maior orçamento do continente, que sofreu para conquistar a segunda vaga, numa preocupante partida, no Maracanã, diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, o pior time da primeira fase. Atual campeão, o Botafogo também suou muito para conseguir a segunda colocação em seu grupo.

Bahia naufraga na Libertadores

O Fortaleza avançou, mas numa campanha muito acidentada e que contou até mesmo com uma vitória por 3 a 0 sobre o Colo-Colo em decisão no tapetão da Conmebol, num jogo interrompido por graves problemas envolvendo os torcedores chilenos. Já o Bahia foi o único eliminado. A equipe fez um bom primeiro turno, mas naufragou nas partidas de volta.

Os argentinos tiveram duas eliminações – Talleres e Central Córdoba -, mas levaram quatro times à primeira colocação dos grupos: River Plate, Racing, Vélez Sarsfield e Estudiantes. A LDU completa a relação dos líderes da primeira fase, que terão a vantagem de fazer o segundo jogo das oitavas em casa.

É fato que a próxima fase da Libertadores da América já será uma outra competição. Os duelos vão acontecer daqui a mais de dois meses e com os times tendo perdido alguns jogadores e trazido outros na janela de transferências. Impossível antecipar os confrontos e, principalmente, o que se verá em campo. Os brasileiros dominam a competição desde 2019, conquistando todos os títulos. Virá mais um por aí?

