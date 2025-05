Ramon Menezes analisa ‘grupo da morte’ da Seleção no Mundial Sub-20

A Seleção Brasileira conheceu o seu grupo para o Campeonato Mundial Sub-20, na última quinta-feira (29). O Brasil caiu no Grupo C e enfrentará México, Marrocos e Espanha, já considerado o “grupo da morte”. Após o sorteio, o técnico Ramon Menezes, que retornou da capital chilena nesta sexta, fez uma análise dos adversários da primeira fase.

“Realmente, caímos num grupo com seleções de enfrentamento difícil. Quanto ao México, tivemos a oportunidade de realizar dois jogos contra eles no ano passado. Conhecemos bem. A Espanha tem tradição e qualidade indiscutível. E o futebol de Marrocos vem crescendo muito, não só no profissional como também na base. É a segunda vez seguida que pegamos um grupo bem competitivo. No Mundial de 2023, foi assim com Itália e Nigéria. Mas confiamos muito no trabalho que vem sendo feito”, disse Ramon.

Nos dois jogos amistosos contra o México, em 2024, a Seleção venceu por 2 a 1 e 3 a 2, em partidas em São Januário. Assim como a seleção principal, o Brasil, aliás, também lutará pelo hexacampeonato Mundial no Sub-20. O último título pela seleção aconteceu em 2011.

Neste sábado (31/05), Ramon e sua comissão técnica viajam para o Egito, onde o Brasil aproveitará a Data-Fifa paravrealizar três amistosos de preparação, todos contra seleções que também estarão no Mundial: os donos da casa, no dia 4 de junho, Arábia Saudita, dia 7, e Coreia do Sul, dia 10. Os jogadores, assim, se apresentam no Cairo, capital do Egito, na segunda-feira.

Veja os grupos do Mundial Sub-20

A – Chile, Nova Zelândia, Japão e Egito

B – Coreia do Sul, Ucrânia, Paraguai e Panamá

C – Brasil, México, Marrocos e Espanha

D – Itália, Austrália, Cuba e Argentina

E – EUA, Nova Caledônia, França e África do Sul

F – Colômbia, Arábia Saudita, Noruega e Nigéria