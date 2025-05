Cria do Vasco, Andrey Santos revela pedidos para marcar contra o Flamengo no Mundial

Andrey Santos vem brilhando na Europa defendendo o modesto Strasbourg, da França, onde está emprestado pelo Chelsea. Com gols e assistências, o jogador revelado pelo Vasco chamou a atenção de Carlo Ancelotti e voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após quase dois anos.

Em entrevista, Andrey comentou o novo desafio com a camisa da Seleção e também a expectativa de ganhar oportunidades no Chelsea. O clube inglês o contratou em 2023, mas ele ainda não conseguiu emplacar uma sequência de jogos. O Chelsea está no mesmo grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, e Andrey contou que recebe mensagens pedindo para fazer gols sobre o ex-rival carioca.

“Foi meio que uma surpresa. Eu sabia que estava na pré-lista. O clube me comunicou, mas sempre fica aquela expectativa, até porque é um sonho. A gente assistiu à convocação em casa com a minha esposa, meu filho, amigos e toda a minha família. Foi uma surpresa muito boa”, disse sobre a volta à Seleção.

“Acho que é um bom reencontro, até por ser um rival. Já conheço um pouco. Até falei com um zagueiro que jogava comigo no Strasbourg sobre como era a equipe do Flamengo e como eles jogavam. Estou bastante ansioso por esse confronto e espero que a gente leve a melhor. Já estão pedindo gol contra o Fla, ainda mais meu pai, que me cobra bastante e é contra o rival (risos). Também tenho uns amigos vascaínos que ficam no meu pé: ‘Olha, não pode perder’. É trabalhar para chegar bem, mostrar meu potencial e dar o meu melhor se eu jogar. E, se Deus quiser, o Chelsea vai sair com a vitória”, concluiu em entrevista ao portal “ge”.

Jogos do Brasil com Andrey

Andrey está entre os 25 jogadores convocados para os jogos do Brasil contra o Equador, fora de casa, e Paraguai, em Itaquera, no mês de junho.

