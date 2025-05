Lautaro, da Inter de Milão, afirma preferir Champions League do que a Bola de Ouro

O atacante Lautaro Martínez é o grande nome da Inter de Milão na busca pelo título da Champions League. A equipe enfrenta o PSG neste sábado (31), em Munique, na Alemanha. Campeão mundial com a seleção argentina, o craque quer conquistar o principal torneio da Europa e afirma preferir isso à Bola de Ouro.

Essa será a segunda chance de Lautaro de levantar a taça. Há dois anos, ele disputou a final contra o Manchester City e viu a Inter perder por 1 a 0, com gol do volante Rodri. Capitão do time italiano, ele também comentou a possibilidade de, enfim, conquistar o título.

“Sempre digo que os prêmios individuais ficam em segundo plano. Não penso nesse prêmio. Não é porque não quero ganhar, mas o objetivo principal é conquistar esse título que a Inter não vence há 15 anos. Esse é o meu pensamento. O mais importante é que a Inter e meus companheiros continuem crescendo”, afirmou o atacante.

“Com certeza serei o capitão. Isso aumenta a responsabilidade, mas sempre digo que toda partida precisa ser encarada como uma final. E essa é uma final de verdade. Teremos um adversário forte pela frente, que respeitamos, mas estamos há muitos anos sem vencer e precisamos focar apenas nisso para fazermos uma grande partida”, concluiu Lautaro em entrevista.

Inter de Milão e PSG se enfrentam neste sábado (31), a partir das 16h (de Brasília). O time italiano busca o tetracampeonato, enquanto os franceses sonham com o título inédito.

