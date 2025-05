Mário cita busca por reforços no Fluminense e explica SAF: ‘Ainda não chegou uma proposta’

O Fluminense planeja ser ativo na janela de transferência que antecede a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. De acordo com o presidente Mário Bittencourt, em entrevista ao podcast “Toca e passa”, do jornal “O Globo”, a tendência é buscar de dois a três reforços para o torneio, que acontece a partir do próximo mês.

“As pessoas falam de “reforços para o Mundial”. Nós estamos pensando em reforços para toda a temporada. Não seria honesto, inteligente e profissional de nossa parte pensar somente em reforços para o Mundial. Porque vamos enfrentar times que têm folhas salariais de 100, 150, 200 milhões de reais por mês durante o Mundial”, analisou.

“Estamos pensando em reforços para o Mundial, para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil… Para fortalecer o time e a gente tentar ser campeão novamente neste ano”, completou.

“Renato tem falado sempre com a gente (em trazer reforços) do meio para a frente. Ele acha que nós estamos bem servidos na zaga e nas laterais. Calculo que (traremos) entre dois e três jogadores, especialmente jogadores que sejam mais agressivos do ponto de vista de ataque, que é o que o Renato quer, porque gosta de jogar para frente”, salientou.

Ainda não chegou propostas pela SAF

O processo para transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) segue em andamento nos bastidores do clube. Vale lembrar que no mês de abril, o Tricolor realizou uma reunião no Conselho Deliberativo para tratar do assunto. Assim, na ocasião, o vice-presidente Mattheus Montenegro apresentou pontos sobre o projeto e garantiu que o Clube ainda não havia recebido propostas.

O mandatário explicou que o clube aguarda uma proposta oficial para a análise de comissões e do Conselho Deliberativo. Além disso, fez questão de ressaltar que se receber uma proposta para ser CEO irá analisar. No entanto, citou que esse tipo de decisão não passa por ele ou conselho, mas sim por quem comprar a SAF.

“Se um dia eu receber uma proposta neste sentido (CEO da SAF), irei analisar, até porque sou um pai de família. Não é uma decisão que cabe a mim ou ao Conselho Deliberativo. Essa profissionalização não atrapalhará em nada, o que muda é que a cobrança será do investidor, de quem comprar a SAF”, explicou.

“Falta que chegue uma proposta. Nós fizemos uma reunião, pois a BTG nos avisou que uma proposta estava próxima de chegar. E ‘próximo de chegar’ podia ser naquele mês, semana ou pode ser até o meio do ano ou no final. Nós fizemos uma atualização do andamento e estamos nesta fase. Já é uma construção feita para buscar investidores. Se não chegar até o fim de 2025, outro presidente dará andamento ou não (tem eleição no fim do ano)”, pontuou.

“Quando chegar a proposta, iremos levá-la ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Diretor e iremos criar comissões de avaliação. Depois que passar por esses órgãos internos do clube, se a gente entender que está maduro para os sócios votarem, seguiremos adiante”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.