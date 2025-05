Cruzeiro lança nova camisa com referências ao seu hino

Nova camisa possui listras como onda sonoras do hino - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O Cruzeiro lançou nesta sexta-feira (30) a sua camisa número dois para a temporada. O uniforme é branco, com listras na horizontal azuis na parte frontal, em um estilo de grafismo, e possui formato de ondas sonoras.

A nova camisa é uma homenagem aos 60 anos do hino do clube, composto em 1965. Na parte superior traseira, há o verso que encerra a canção: “Tão combatido, jamais vencido”. O uniforme também é composto por calções e meiões azuis.

A nova camisa já está à venda na loja online do Cruzeiro e nas lojas físicas do clube, por R$ 399,99 nos modelos masculino e feminino, e R$ 349,99 no modelo infantil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.