Zico destaca que ideias de Ancelotti se ‘encaixam bem no futebol brasileiro’

Ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira, Zico destacou a contratação de Ancelotti para o comando técnico da Seleção Brasileira. Ele acredita que o italiano é o nome certo para liderar a seleção canarinha de volta ao topo por conta de sua experiência no futebol. Além disso, pontuou que o treinador sempre procurar extrair o melhor dos atletas dentro de campo.

“Ancelotti jogou com jogadores brasileiros, foi um técnico campeão com jogadores brasileiros em vários times e sempre elogiou os jogadores brasileiros e os colocou em posição de ajudá-lo”, disse Zico à ‘AFP’ no Japão.

“Ele tem uma grande compreensão, ama futebol e sua abordagem ao futebol está muito alinhada com o pensamento brasileiro. É por isso que acredito que ele pode ter sucesso. Ele pode ajudar os jogadores brasileiros a prosperarem com seu conhecimento, sua habilidade e sua experiência”, acrescentou.

Com Ancelotti, Zico acredita que o Brasil pode ser um dos principais candidatos ao título da Copa do Mundo se evitar o impensável e garantir sua vaga no torneio.

“Acho que o Brasil tem chances se Ancelotti conseguir fazer um bom trabalho no pouco tempo que tem. Acho que o Brasil pode se tornar um dos candidatos ao título. Por que não? Não vejo nenhuma seleção no mundo hoje como favorita”, afirmou.

Aos 65 anos, Ancelotti conquistou cinco Ligas dos Campeões e comandou clubes europeus de elite, incluindo Real Madrid, Milan e Bayern de Munique.

O Brasil ainda não garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 e atualmente ocupa a quarta posição na tabela classificatória sul-americana.