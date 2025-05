Justiça argentina cancela julgamento de suspeitos de causar morte de Maradona

A Justiça da Argentina decidiu cancelar o julgamento dos profissionais que integravam a equipe que tinha a incumbência de cuidar de Maradona. Os sete funcionários eram alvos de acusações de serem os responsáveis pela morte do ex-craque em novembro de 2020. A definição ocorreu, na última quinta-feira (29), depois da contribuição da juíza Julieta Makintach de uma produção não autorizada sobre o caso.

Isso porque um trailer da série documental “Justiça Divina” ganhou notoriedade recentemente. Os registros expunham a chegada da profissional jurídica à sala do tribunal. De acordo com a agência “AFP”, houve a apresentação dos roteiros em sessão que ocorreu nesta semana. Em sua defesa, Makintach alegou que a sua cooperação representava um material bruto de uma entrevista que concedeu a um amigo.

Mesmo assim, a afirmação não convenceu. Afinal, a Promotoria, os responsáveis pela denúncia e grande parte dos representantes jurídicos de defesa solicitaram o cancelamento do julgamento. Fernando Burlando, que é o advogado das filhas de Maradona, alegou que Julieta se comportou como uma atriz, e não como uma juíza. Importante ressaltar que as audiências não estavam ocorrendo desde a semana passada. No caso, depois de dois meses do início do julgamento.

Outras polêmicas em outros momentos do julgamento da morte de Maradona

A solicitação para suspender as sessões judiciais, aliás, envolvia outras supostas irregularidades. No caso, havia suspeitas da entrada de câmeras no tribunal, fato que simbolizaria um desrespeito à proibição de realizar filmagens, imposta desde o segundo dia de audiências. Na ocasião, a própria juíza Makintach era alvo de denúncia, mas indicava que não havia um cenário incorreto, no qual precisaria se defender. Na verdade, ela classificou o movimento como uma tentativa de pressioná-la.

“Estamos lidando com uma enorme operação midiática para me coagir e me manter fora deste debate. E, sabe de uma coisa, não vou me desculpar. Quero deixar claro que não vou recuar”, alegou Julieta.

Todo o processo de julgamento teve outras duas ocorrências impactantes. Afinal, no primeiro dia das audiências, um promotor exibiu um registro de Maradona poucos minutos depois da sua morte. A foto provocou surpresa em toda a Argentina. Além disso, alguns admiradores de Maradona estiveram presentes no tribunal em Buenos Aires. A propósito, Leopoldo Luque, que era o médico pessoal do ex-craque e um dos acusados em provocar a morte, foi vítima de agressão no rosto por um dos fãs do ex-jogador.

Suspeitos e possíveis sentenças

A causa da morte, segundo laudos, foi um edema pulmonar decorrente de insuficiência cardíaca. O astro estava em recuperação domiciliar após passar por uma neurocirurgia em novembro de 2020. Atualmente, sete profissionais de saúde — entre médicos, enfermeiros, uma psiquiatra e um psicólogo — estavam sendo julgados por homicídio com dolo eventual, acusação que implica conhecimento prévio do risco de morte. O processo, iniciado em 11 de março, deveria se estender até julho. Uma oitava acusada será julgada separadamente.

Além de Luque, os outros suspeitos são as médicas Agustina Cosachov e a médica Nancy Forlini, o clínico Pedro Di Spagna, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni, o psicólogo Carlos Díaz e o enfermeiro Ricardo Almirón. A enfermeira Gisela Madrid será julgada separadamente, em um júri popular, conforme solicitado por sua defesa. A propósito, sete dos oito réus enfrentavam o risco de condenação por homicídio simples com dolo eventual, uma acusação grave que poderia acarretar penas de até 25 anos de prisão. Nas audiências também houve relatos de tentativas de manipulação dos registros médicos de Maradona, sugerindo uma trama para encobrir falhas graves no atendimento ao ídolo.

