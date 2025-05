Dirigente do Mirassol, Paulinho recusa proposta do Santos

Em busca de um executivo, o Santos mapeia o mercado e conversa com alguns nomes. Um deles foi o coordenador técnico do Mirassol, Paulinho. O dirigente afirmou que recusou propostas do Peixe e do Sport. Ídolo do Corinthians, o ex-volante preferiu continuar o trabalho no clube do interior paulista.

“Meu nome foi colocado na mesa para fazer parte da comissão do (Carlo) Ancelotti, tiveram outros também. No Santos eu tive algumas conversas com uma pessoa a qual não vou citar o nome, pois não sou esse tipo de pessoa. E dentro de todas essas situação eu optei por permanecer aqui (no Mirassol) e desenvolver o meu trabalho”, disse Paulinho à TS Rádio Mirassol.

O Santos, afinal, vive um momento de turbulência interna e corre para sanar dívidas. Recentemente, o CEO de futebol do clube, Pedro Martins, pediu desligamento do cargo.

Paulinho, aliás, é coordenador técnico do Mirassol desde novembro de 2024, pouco depois do acesso inédito do Leão à elite nacional. O novo cartola atua no futebol do clube do interior paulista ao lado de Juninho Antunes. O ex-volante de Bragantino, Corinthians, Tottenham, Barcelona e seleção brasileira (duas Copas do Mundo) pendurou as chuteiras aos 36 anos em setembro do ano passado.

Paulinho fez história com a camisa do Corinthians, por onde conquistou o Brasileiro de 2011, a Libertadores em 2012, o Mundial de Clubes e o Campeonato Paulista de 2013. Ele também disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018.

