Cruzeiro encaminha compra de Marquinhos

O Cruzeiro está próximo de sacramentar a compra definitiva do atacante Marquinhos. O jogador está emprestado pelo Arsenal ao Cabuloso desde o início da temporada e tem contrato até dezembro de 2025. Os clubes, inclusive, já estão apalavrados quanto ao negócio.

A expectativa é que Marquinhos assine com o Cruzeiro até o final de 2028. O jogador ficou de fora da partida contra o Unión Santa Fé, pela Sul-Americana, por conta de uma questão de meta de jogos por semestre prevista no contrato de empréstimo. A comissão técnica preservou o atacante até que os clubes encontrassem uma solução. Marquinhos deve voltar a integrar a lista de relacionados no duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo (01).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.