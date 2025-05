Indefinição sobre utilização de trio marca preparação do Inter no Brasileirão

A indefinição se um trio de titulares estará à disposição do técnico Roger Machado cerca a preparação do Inter para o duelo contra o Fluminense, no próximo domingo (01/06). Isso porque o lateral-esquerdo Bernabei e os atacantes Ricardo Mathias e Valencia têm suas condições físicas como obstáculos para o jogo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante equatoriano ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda durante a derrota para o Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores. O problema fez o camisa 13 ser ausência nos últimos seis jogos. A princípio, a previsão para o seu retorno ocorreria somente depois da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. No momento, ele realiza trabalhos junto com a fisioterapia e atividades no gramado do CT Parque Gigante. Apesar disso, uma situação causou estranheza, já que Valencia foi convocado para defender a seleção do Equador na próxima data Fifa.

Bernabei também sofreu com problemas musculares na coxa esquerda, região que impediu outros três jogadores de atuarem. No caso, os atacantes Borré, que retornou no sacrifício contra o Bahia, na última quarta-feira, Carbonero e Ricardo Mathias. O lateral-esquerdo argentino pediu substituição na segunda etapa do jogo decisivo contra o Tricolor baiano, pela Libertadores, por causa do incômodo. Ele passou por exames de imagem, que ainda não teve o resultado divulgado pelo clube.

O outro centroavante da equipe não teve constatação de contusão na coxa esquerda. Inicialmente, trata-se de um desconforto que exigiu sua saída ainda no primeiro tempo do jogo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, também foi baixa na vitória, de virada, sobre o Bahia. A propósito, também não participou de treinamento na reapresentação do elenco, na última quinta-feira (29).

Performance na Libertadores é espelho para Inter no Brasileirão

O principal desafio para o Colorado será repetir o rendimento positivo da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Esta passará a ser a prioridade do Internacional antes da paralisação dos compromissos para a disputa do novo Mundial de Clubes.

Em suas duas últimas partidas até a parada, a equipe enfrentará o Fluminense como mandante e o Atlético, fora de casa. Duas vitórias se tornam essenciais para o Inter pelo cenário incômodo em que se encontra. Isso porque está próximo à zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 11 pontos, dois a mais que o Z4. O Inter enfrentará o time das Laranjeiras, no próximo domingo (01/06), às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

