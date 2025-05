Rivalidade Brasil x Argentina também estará em campo na final da Champions

Engana-se quem pensa que a rivalidade entre Brasil e Argentina passará longe de Munique, onde PSG e Inter de Milão vão disputar o título da Champions neste sábado (31). Dessa maneira, o ‘Bolavip Brasil’ elencou 5 fatos que revelam como a eterna disputa entre os dois vizinhos sul-americanos estará bem presente na partida que definirá o mais novo campeão da competição de clubes mais importante do mundo.

Marquinhos x Lautaro Martínez

Um dos principais duelos diretos do confronto na Allianz Arena será protagonizado pelo zagueiro brasileiro e o atacante argentino. Os dois já se enfrentaram cinco vezes na carreira, com equilíbrio total. Ao todo, são duas vitórias para cada lado e um empate. Além disso, será a primeira vez que duelarão em um jogo de clubes, eles sempre se enfrentaram atuando por suas seleções. Quem vencer na Alemanha, desempatará o histórico do duelo individual entre eles.

Capitão a levantar a taça da Champions

Além da disputa direta em campo, Marquinhos e Lautaro Martínez duelarão também para ver quem entrará para a história levantando a taça da Champions como capitão. Os dois vestem a braçadeira de suas equipes e estão a um jogo de um feito raro. Em toda a história, somente um brasileiro foi o capitão campeão (Marcelo, com o Real Madrid, em 2022). Pelo lado dos argentinos, foram dois (Redondo, pelo Real Madrid, em 2000, e Zanetti, pela Argentina, em 2010).

Aumento da hegemonia brasileira

Em toda a história da Champions League, nenhum país não-europeu conquistou tantos títulos da competição quanto o Brasil. São 46 títulos, com 71 jogadores diferentes. Oito gols marcados em decisões. Se o PSG vencer, o Brasil ampliará esses números, com Marquinhos e Beraldo no elenco do time francês. A Argentina aparece atrás do Brasil nessa estatística, com 12 títulos, 33 jogadores campeões e seis gols marcados em decisões.

Fim do jejum argentino na Champions

A última vez que a Argentina teve um jogador campeão da Champions foi com Messi, na conquista na temporada 2014/2015. De lá para cá, viu ao menos um jogador do Brasil conquistar o título europeu ao final de todas as temporadas. Se a Inter for campeã, isso acabará, mas não significa que o Brasil ficará sem o título. Isto porque o clube italiano conta com o lateral-esquerdo Carlos Augusto no elenco.

Diminuição da vantagem brasileira

Mesmo com a presença de Carlos Augusto no elenco da Inter, a Argentina vai diminuir a diferença para o Brasil se a equipe italiana for campeã da Champions. Isso porque são dois argentinos no elenco da Inter, contra um brasileiro. Além de Lautaro Martínez, Joaquín Correa é o outro hermano que tenta ser campeão europeu com a equipe de Milão.

