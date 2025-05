Orlando será base para pacotes de brasileiros na Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo, que vai acontecer entre os dias 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com uma operação especial ao público brasileiro com base em Orlando. A empresa Stella Barros Turismo vai oferecer opções de viagem que permitem acompanhar a Seleção Brasileira ou apenas curtir o clima do torneio.

O projeto tem cinco oito módulos, com cinco noites, distribuídos conforme as etapas da competição: fase de grupos, mata-mata e final. Cada módulo inclui hospedagem com café da manhã, traslados, seguro-viagem e suporte de equipe local. Os valores começam em USD 3.290 (cerca de R$ 18 mil) para quem opta apenas por Orlando, e USD 4.990 (cerca de R$ 28 mil) para pacotes que incluem deslocamento para os jogos.

Aliás, os torcedores podem embarcar de Orlando para as cidades-sede dos jogos e retornar no mesmo dia. Quem contratar esse serviço antes da divulgação oficial da tabela final garante valores fixos, protegendo-se de eventuais aumentos em passagens após o sorteio. O match-day parte de USD 4.290 (cerca de R$ 24 mil).

Além disso, há a possibilidade de adquirir múltiplos módulos de forma consecutiva para prolongar a estadia em Orlando ou mesclar diferentes tipos de experiências. Além disso, famílias e grupos podem escolher roteiros distintos dentro do mesmo período.

A estimativa é que cerca de oito mil unidades desses pacotes sejam comercializadas, reforçando Orlando como uma das bases favoritas dos brasileiros durante a Copa.

