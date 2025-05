Santos avança por Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro

Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro negocia com Santos - (crédito: Foto Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

Depois de muitas conversas, o Santos avançou para a contratação de Alexandre Mattos, CEO de futebol do Cruzeiro. O Peixe acredita que pode chegar a um acordo rapidamente. A expectativa é anunciar o substituto de Pedro Martins na próxima semana. O CEO, afinal, pediu demissão do Santos nessa semana. A informação é do “Uol”.

O Santos entende que Mattos tem o perfil necessário para assumir a função no clube neste momento conturbado. A postura firme e a boa atuação no mercado da bola são características desejadas. Alexandre Mattos tem contrato longo e multa rescisória no Cruzeiro, porém, não vê a rescisão difícil. No entanto, a diretoria paulista não quer pagar pela liberação do dirigente.

Mesmo empregado no Cruzeiro, Alexandre Mattos não tem permanência garantida na Toca da Raposa II. O dirigente não centraliza mais as decisões estratégicas no clube. Essa responsabilidade agora é de Pedro Junio, vice-presidente de futebol celeste e filho de Pedro Lourenço, gestor da SAF cruzeirense.

Por fim, o Santos falou com outros nomes, como Fabinho Soldado (Corinthians), Bruno Spindel (Flamengo) e Paulinho (Mirassol). Além disso, o clube avaliou Alex Brasil (base do Corinthians), Julio Rondinelli (Juventude) e Marcos Braz (ex-vice-presidente de futebol do Flamengo), porém não avançou em uma oferta concreta.

