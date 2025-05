Pentacampeão com a Seleção entra com ação contra o INSS para receber auxílio

O ex-meio-campista Vampeta, pentacampeão mundial coma Seleção Brasileira, moveu ação contra o INSS. Afinal, segundo informação do jornal “O Globo”, a movimentação do antigo volante visa obter auxílio-acidente por problemas no joelho esquerdo. Tal decisão ocorreu após a instituição previdenciária rejeitar administrativamente pedido do antigo atleta em novembro do ano passado.

A defesa de Vampeta entregou documentação que indica ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do seu joelho esquerdo, em maio de 2003. Na ocasião, a contusão exigiu que o ex-volante da Seleção passasse por intervenção cirúrgica, além do período de recuperação, em que há a inclusão de fisioterapia. Neste período, o antigo jogador precisou ficar um ano sem entrar em campo.

Os representantes jurídicos do ex-atleta alegam que a lesão causou diminuição eterna da aptidão de Vampeta exercer a sua profissão. Com isso, houve o agendamento da ocorrência de uma perícia com a intenção de averiguar o caso em agosto deste ano. Uma avaliação médica, que foi incorporada ao processo, indica que Vampeta sofre de uma condição degenerativa sem cura, a qual se chama gonartrose não especificada. O diagnóstico, aliás, conta com a assinatura do doutor Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians.

Advogados do ex-volante da Seleção pede intimação do Corinthians

Inclusive, o profissional relaciona o problema ao período em que o volante atuou profissionalmente. Assim, na solicitação, os representantes jurídicos pedem que o INSS pague 50% do salário referente ao benefício. A solicitação exige a inclusão de quantia retroativa referente à data em que há o registro de requerimento administrativo. A defesa ainda requere honorários advocatícios e gratuidade processual.

O processo também solicita uma intimação ao Corinthians para que disponibilize diagnóstico completo de Vampeta. Além de outras informações que possam confirmar o incidente e a interferência na carreira do ex-volante da Seleção Brasileira.

Importante ressaltar que o jogador conseguiu voltar a atuar profissionalmente depois da contusão. Entretanto, passou a sofrer com incômodos frequentes e outras lesões na mesma articulação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook