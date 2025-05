Alexander-Arnold é anunciado no Real Madrid e reforça time para o Mundial de Clubes

O Real Madrid apresentou oficialmente Trent Alexander-Arnold nesta sexta-feira (30). O lateral-direito inglês, de 26 anos, deixou o Liverpool no fim do contrato e assinou com o clube espanhol por seis temporadas, até 30 de junho de 2031.

???? #WelcomeTrent ???? pic.twitter.com/FkySMnU5cs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2025

Apesar de estar em fim de vínculo com os Reds, a transferência não foi totalmente gratuita. O Real Madrid já tinha um acordo com o jogador há algum tempo, mas para garantir sua presença no Mundial de Clubes — que começa no próximo dia 14, nos Estados Unidos — o clube decidiu antecipar sua chegada.

De acordo com informações da imprensa espanhola, essa antecipação vai custar cerca de 11 milhões de euros ao Real. Ao todo, são 10 milhões como compensação ao Liverpool e mais 1 milhão referente ao salário do jogador no mês de junho. Com isso, o clube inglês economiza esse valor.

Alexander-Arnold vai iniciar sua trajetória pelo Real Madrid justamente no Mundial de Clubes. Na competição o time está no Grupo H, ao lado de Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México) e Red Bull Salzburg (Áustria).

Formado no Liverpool, clube que defendeu por 21 anos, Arnold disputou 354 partidas pelo time principal, marcou 23 gols e deu 86 assistências. Além disso, o lateral-direito conquistou nove títulos em sua passagem nos Reds. Uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, duas Premier League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.

