PSG x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo mais esperado do futebol europeu acontece neste sábado (31). PSG e Inter de Milão se enfrentam na final da Champions, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. Com três títulos, os italianos vão disputar a segunda decisão do torneio nas últimas três temporadas, enquanto o time francês sonha com a conquista inédita.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming).

LEIA MAIS: PSG investe em evento no Parque dos Príncipes para final da Champions

Como chega o PSG

O objetivo do PSG é claro: conquistar a Champions pela primeira vez na história do clube. O time chegou somente a uma final do torneio, quando acabou sendo derrotado pelo Bayern de Munique em 2020, com Neymar em campo.

Sem grandes estrelas no clube (como Neymar, Mbappé e Messi), o clube apostou em uma reformulação que vem dando resultado sob o comando do técnico Luis Enrique. Assim, o PSG passou por Brest, Liverpool e Aston Villa durante o mata-mata da Champions.

Com concentração máxima nestes dias que antecederam a final, o PSG terá somente o desfalque do zagueiro Kimpembé, lesionado. Dessa maneira, Luis Enrique terá seus principais jogadores à disposição.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter de Milão chega como o time mais ‘cascudo’ nesta decisão, na segunda final de Champions nas últimas três temporadas. No entanto, os italianos não levantam o caneco desde 2009/10 e apostam na consistência da equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi para conquistar o tetra.

Durante sua trajetória no mata-mata, a Inter teve um caminho mais complicado do que os franceses. Isto porque o time italiano eliminou o Feyenoord e passou por Bayern de Munique e Barcelona.

Por fim, a Inter também terá somente uma baixa para a final deste sábado. Trata-se do meia Carboni, lesionado.

PSG x Inter de Milão

Final da Champions League 2024/25

Data e horário: sábado, 31/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha).

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruíz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: István Kovács (Romênia).

Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia).

VAR: Dennis Johan Higler (Holanda).

