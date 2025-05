Los Angeles FC x América-MEX: onde assistir e escalações

Los Angeles FC e América-MEX se enfrentam neste sábado (31), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, na Califórnia. O duelo é decisivo por uma vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. Os donos da casa tentam confirmar a força recente da MLS, enquanto os mexicanos, tradicionais em competições internacionais, buscam retomar o protagonismo. Quem vencer garante uma vaga no Grupo C do torneio, que além do Rubro-Negro, tem Chelsea e Espérance.

A partida acontece após Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitar os recursos do Léon e da Alajuelense pleiteando uma vaga na competição. O time mexicano, aliás, buscou alterar a decisão da Fifa que o excluía da competição por ter o mesmo dono do Pachuca. Por outro lado, a equipe da Costa Rica, afinal, alegava merecer a vaga pelo ranking da Concafaf. A Fifa, então um duelo entre o vice-campeão continental em 2023 (norte-americanos) e o time de maior pontuação no ranking da Concacaf que ainda não estava entre os participantes (mexicanos).

Onde assistir

A partida entre Los Angeles FC e América-MEX, que vale vaga no Mundial de Clubes, aliás, terá a transmissão da DAZN e Cazé TV.

Como chega o Los Angeles FC

O Los Angeles FC chega embalado para a decisão. Além disso, a equipe conta com os reforços mundiais de Hugo Lloris e Olivier Giroud, recém-chegado ao elenco. O time vive bom momento na temporada, com uma sequência de oito jogos sem perder na MLS. Campeão da MLS em 2022 e da U.S. Open Cup em 2024, o LAFC, assim, busca agora consolidar seu nome no cenário internacional com uma vaga no Mundial de Clubes.

Como chega o América-MEX

Do outro lado, o América-MEX chega com moral ao confronto. Sob o comando de André Jardine, a equipe alcançou um feito inédito na era dos torneios curtos ao conquistar três títulos consecutivos: Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024. Assim, a equipe reafirma a hegemonia no país. Agora, mira a vaga no Mundial de Clubes para transformar o domínio local em projeção global.

LOS ANGELES FC x AMÉRICA-MEX

Jogos que define vaga para o Mundial de Clubes

Data-Hora: 31/5/2025 (sábado), às 23h30 (de Brasília)

Local: BMO Stadium, na Califórnia

Onde assistir: Dazn e CazéTV

LOS ANGELES FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Eddie Segura; Aaron Long e Artem Smolyakov; Igor Jesus, Marco Delgado e Frankie Amaya; Nathan Ordaz, Jeremy Ebobisse e Denis Bouanga. Técnico: Steven Cherundolo.

AMÉRICA-MEX: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres e Cristian Borja; Erick Sánchez, Jonathan dos Santos e Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, Víctor Dávila e Henry Martín. Técnico: André Jardine.

