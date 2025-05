CBF divulga programação detalhada da Seleção contra Equador e Paraguai

A Seleção Brasileira tem dois compromissos pela frente: contra o Equador e o Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O primeiro jogo acontecerá em Guayaquil, na próxima quinta-feira (5), às 20h (horário de Brasília), no Monumental. Já o duelo seguinte é diante do Paraguai, dia 10 (terça), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

A equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, aliás, inicia a preparação para os duelos na segunda-feira (2), com um treino no CT do Corinthians, localizado na capital paulista. No dia seguinte, o grupo, portanto, fará mais um trabalho no mesmo local e na sequência viaja rumo ao Equador.

Em Guayaquil, a Seleção, afinal, treinará no palco da partida, o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. Após o jogo, a equipe, assim, retornará para São Paulo e fará mais quatro atividades antes de enfrentar o Paraguai.

Veja a programação da Seleção

Segunda (2) – Treino às 16h (CT Joaquim Grava);

Terça (3) – Entrevista coletiva às 9h50 (CT Joaquim Grava) – Treino às 11h (CT Joaquim Grava);

Quarta (4) – Entrevista coletiva às 13h (Hotel em Guayaquil) – Treino às 17h30 (Monumental I.Romero Carbo);

Quinta (5) – Partida contra o Equador, às 18h (Estádio Monumental Isidro Romero Carbo);

Sexta (6) – Treino às 16h (CT Joaquim Grava);

Sábado (7) – Entrevista coletiva às 14h50 (CT Joaquim Grava) – Treino às 16h (CT Joaquim Grava);

Domingo (8) – Entrevista coletiva às 9h50 (CT Joaquim Grava) – Treino às 11h (CT Joaquim Grava);

Segunda (9) – Entrevista coletiva às 15h35 (Neo Química Arena) – Treino às 16h30 (Neo Química Arena);

Terça (10) – Partida contra o Paraguai, às 21h45 (Neo Química Arena).

