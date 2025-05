Atlético-GO x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (31), um clássico promete colocar fogo na Série B do Brasileirão. Atlético-GO e Goiás se enfrentam pela 10ª rodada da competição nacional em momentos bem distintos. Enquanto o Dragão luta para se afastar de um rebaixamento para a Série C, o Esmeraldino é o primeiro colocado da tabela e candidatíssimo para o acesso e eventual título.

Uma vitória do Atlético-GO pode dar o fôlego que o time do técnico Fábio Matias, contratado recentemente para o lugar de Cláudio Tencati que aceitou a proposta do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Contudo, o líder Goiás, com 20 pontos, não pretende facilitar e entra como grande favorito para a partida. No confronto entre as duas equipes, em fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Goiano, melhor para o Dragão: 2 a 1.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO faz uma campanha na Série B muito aquém do esperado pelo seu torcedor. O time tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e conquistou somente 11 pontos em nove partidas. Atualmente, ocupa o 13° lugar na tabela de classificação.

Como chega o Goiás

O Goiás chega na boa para o clássico. Com 20 pontos, é o líder isolado da Série B com três pontos para o vice-líder, o Vila, outro rival do estado. Uma vitória pode deixar o Alviverde Goiano em uma situação ainda mais confortável para buscar o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

VILA NOVA x NOVORIZONTINO

Série B do Brasileirão – 10ª rodada

Data e horário: 31/05/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado; Robert, Luizão e Rhaldney; Pottker, Marcelinho e Sandro Lima. Técnico: Fábio Matias

GOIÁS: ATadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Messias e Willean Lepo; Marcão, Rafael Gava e Welliton; Juninho, Pedrinho e Anselmo Ramón. Técnico: Vágner Mancini

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

