Cristiano Ronaldo negocia para disputar o Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo disputou 105 partidas, marcou 93 gols e deu 19 assistências com a camisa do Al-Nassr - (crédito: Foto: Yasser Bakhsh/Getty Images)

Cristiano Ronaldo pode estar perto de definir seu futuro e deve disputar o Mundial de Clubes da Fifa. De acordo com informações do ‘UOL’, CR7 está negociando com clubes mexicanos, com a ideia de uma passagem rápida somente durante o torneio, com retorno à Arábia Saudita logo após a competição. Além disso, a imprensa espanhola já havia citado o interesse do Monterrey, do México, em contar com o astro português.

LEIA MAIS: Diretor afirma que Al-Nassr não desistiu de renovação com Cristiano Ronaldo

O contrato de CR7 com o Al-Nassr vai até 30 de junho. Até agora, não houve renovação, o que aumenta as chances de uma saída após duas temporadas e meia no futebol saudita. Segundo a imprensa, o acordo atual rende ao craque português cerca de 200 milhões de euros por ano. Desde que chegou ao clube, Cristiano Ronaldo disputou 105 partidas, marcou 93 gols e deu 19 assistências.

Outros possíveis destinos para Cristiano Ronaldo

O jornal espanhol ‘Marca’ citou quatro destinos possíveis para Cristiano Ronaldo, caso ele queira jogar o Mundial de Clubes. A própria Fifa, por meio do presidente Gianni Infantino, já confirmou que há conversas em andamento. Mas, se quiser jogar o torneio, Ronaldo precisa se decidir rápido. Isto porque a Fifa determinou que os clubes participantes registrem seus jogadores entre 1º e 10 de junho.

Uma das opções apontadas seria o Brasil. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão classificados para o Mundial.

Outro possível destino seria o Marrocos. Segundo o ‘Marca’, o Wydad Casablanca estaria de olho no atacante português.

O Monterrey, do México, também aparece como um dos clubes interessados. Se for para lá, Ronaldo poderia reencontrar ex-companheiros de Real Madrid, como Sergio Ramos e Sergio Canales.

Por fim, há a hipótese do Al-Hilal. Apesar de parecer menos provável, o clube saudita publicou uma mensagem enigmática com a palavra “espera”, pouco depois de uma declaração de Cristiano Ronaldo nas redes sociais. Se optasse pelo Al-Hilal, o camisa 7 continuaria vivendo em Riade, já que o clube, assim como o Al-Nassr, é da capital saudita. E manteria um contrato de alto valor, algo que só o futebol da Arábia Saudita costuma oferecer.

