Marquinhos destaca papel de Luis Enrique e diz que PSG está pronto para tudo na final

Nesta sexta-feira (30), véspera da grande final da Champions entre PSG e Inter de Milão, o zagueiro Marquinhos afirmou que o time francês está pronto para tudo na grande decisão.

O capitão do Paris Saint-Germain destacou o papel de Luis Enrique. Ele ressaltou o trabalho do técnico na caminhada do clube para alcançar a final do principal torneio de clubes da Europa. Confira o vídeo!

