Em preparação para o Mundial de Clubes, Yan Couto treina no São Paulo

Yan Couto durante atividade no gramado do CT do São Paulo - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O lateral-direito Yan Couto, que vai disputar o Mundial de Clubes pelo Borussia Dortmund, fez proveito das instalaçaões do CT do São Paulo na última quinta-feira (29). O jogador, que teve convocações na Era Dorival Júnior na Seleção Brasileira, busca o aperfeiçoamento físico ideal para a disputa do torneio da Fifa, que terá início em 14 de junho, nos Estados Unidos.

Em imagens divulgadas pelo clune paulista Yan aparece em atividade no campo do CT da Barra Funda vestindo a camisa do São Paulo. Ele também utilizou o REFFIS (Núcleo de Recuperação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica).

“O São Paulo tem uma estrutura muito boa, tanto aqui na Barra Funda, quanto em Cotia. Consegui treinar nos dois CT’s e estou trabalhando duro para chegar bem no Mundial. (Escolhi o São Paulo) Pela capacidade dos profissionais e da estrutura toda, vim para desenvolver meu treino. Tem profissionais que já trabalhei aqui, então tudo uniu para eu poder vir e ter uma boa performance. Tá aprovado, estão de parabéns”, declarou ele ao SPFCPlay.

O Borussia Dortmund integra o Grupo D do Mundial, ao lado de Fluminense, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan, da Coreia do Sul. A estreia dos alemães será na terça-feira (17), às 13h (de Brasília), diante do time brasileiro.

Yan Couto pertence ao Manchester City, mas atua por empréstimo no clube alemão. Entretanto, ele não se firmou como titular e tampouco fez gols ou assistências nos 31 jogos aos quais disputou na temporada recém-encerrada.

O Mundial de Clubes, portanto, é uma grande oportunidade para o lateral brasileiro reencontrar seu melhor futebol e, assim, ganhar protagonismo no Dortmund.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.