Vila Nova decepciona e perde em casa para o Novorizontino por 1 a 0

No duelo dos Tigres, venceu o do interior paulista - (crédito: Foto: Ozzair Jr. / Novorizontino)

Em um confronto direto pelo topo da tabela, o Vila Nova decepcionou sua torcida e foi derrotado pelo Novorizontino por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (30), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, foi marcada por intensidade, faltas duras e dois cartões vermelhos.

O jogo Vila Nova 0x1 Novorizontino

Apesar de um início equilibrado, o cenário mudou aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o volante Igor Henrique, do time da casa, foi expulso após atingir o rosto de um adversário com o cotovelo. A superioridade numérica permitiu que o Novorizontino crescesse no jogo e pressionasse o rival. A recompensa veio aos 45 minutos, com um belo gol de falta de Jean Irmer, que balançou as redes e garantiu a vantagem para os visitantes.

No segundo tempo, o ritmo do duelo continuou quente e a arbitragem voltou a intervir com rigor. Waguininho, atacante do Novorizontino, também recebeu o cartão vermelho, equilibrando novamente o número de jogadores em campo. Apesar disso, o Vila Nova não conseguiu reagir e permaneceu sem inspiração ofensiva, permitindo que o adversário segurasse o placar até o apito final.

Com o resultado, o Novorizontino chegou aos 19 pontos e assumiu temporariamente a vice-liderança da competição. Agora, apenas aguarda o desfecho da rodada para saber se permanece nesta confortável posição. Já o Vila Nova, com 16 pontos, caiu para o quinto lugar e saiu do G-4. O próximo compromisso do clube goiano será apenas no dia 9, contra o Criciúma, fora de casa. O time paulista, por sua vez, recebe a Chapecoense no dia 6, em Novo Horizonte.

Jogos da décima rodada da Série B

Quinta-feira (29)

Ferroviária 1×1 Botafogo-SP

Sexta (30)

Vila Nova x Novorizontino – 19h

Sábado (31)

Coritiba x Avaí – 16h

Atlético-GO x Goiás – 18h30

Athletic Club x Cuiabá – 20h30

Domingo (1º)

Operário-PR x Athletico-PR – 16h

CRB x Remo – 18h

Volta Redonda x América-MG – 20h30

Segunda (2)

Chapecoense x Amazonas – 19h

Paysandu x Criciúma – 21h

