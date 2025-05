Montoro vem aí! Botafogo e Vélez acertam transferência do meia

Aos 18 anos, Montoro será o próximo reforço do Botafogo. Nesta sexta-feira (30), o Glorioso e o Vélez Sarsfield chegaram a um acordo verbal pela transferência do meia. Em pauta, na reunião entre cariocas e portenhos, valores e tempo de duração de contrato. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

Pelo garoto, o Botafogo desembolsará 9 milhões de dólares (R$ 51,4 milhões), incluindo um bônus por 90% dos direitos econômicos. O contrato de Montoro com o Mais Tradicional é de cinco anos.

Montoro também tinha propostas para assinar como agente livre, em dezembro, com outros clubes. Os representantes da fera, contudo, descartaram este cenário.

Assim como Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, Montoro é cria do Vélez Sarsfield. Com três gols nesta edição da Libertadores, ele tem, na oferta do Botafogo, a oportunidade de vestir a camisa do Lyon após defender a Estrela Solitária. O Glorioso e o clube francês fazem parte da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor.

