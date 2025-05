Invicto, Bruno Fuchs quer voltar a vencer antes do Mundial; Felipe Anderson retoma os treinos

Bruno Fuchs está invicto com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras terá novidades para enfrentar o Cruzeiro neste domingo, às 19h30, no Mineirão, em duelo decisivo pela liderança da Série A. A principal mudança está na defesa: com Gustavo Gómez e Murilo suspensos, Bruno Fuchs e Micael formarão a dupla de zaga. Já no banco de reservas, Felipe Anderson pode reaparecer após se recuperar de um edema na coxa direita.

Durante o treino desta sexta-feira, Felipe participou normalmente das atividades com o grupo. Ele integrou os trabalhos técnicos e táticos, além de um jogo em campo reduzido. A presença entre os relacionados depende da avaliação final da comissão técnica no treino de sábado, mas há otimismo com seu retorno.

Bruno Fuchs, que permanece invicto com a camisa alviverde, comentou sobre a responsabilidade de substituir os titulares e destacou o peso do confronto.

“Será um jogo bom para poder pontuar e voltar a ganhar no Brasileiro. Infelizmente, tivemos a última derrota (contra o Flamengo), mas é ganhar o próximo jogo para seguir na liderança e chegar no Mundial na liderança e com moral”, afirmou o zagueiro, que tem 15 vitórias e um empate em 16 jogos pelo clube.

O Palmeiras lidera o campeonato com 22 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, que aparece em terceiro. O confronto deste domingo será o último da equipe paulista antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Além disso, marcará a despedida de Estêvão no futebol brasileiro.

