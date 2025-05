Santos pode ter Neymar entre os titulares contra o Botafogo

O Santos segue focado em se recuperar no Brasileirão. Afinal, o Peixe ocupa o 18º lugar e tenta reduzir o prejuízo antes da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. Dessa forma, o técnico Cleber Xavier comandou um treino tático nesta sexta-feira (30), no CT Rei Pelé, e ganhou boas notícias, como o retorno do volante João Schmidt e a evolução de Neymar.

Titular no amistoso contra o RB Leipzig, da Alemanha, Neymar atuou por 45 minutos e garantiu que se sentiu bem. Contudo, ainda está longe de ter condições de atuar por 90 minutos. O craque, no entanto, participou normalmente do treino tático e aumentou as chances de ser titular contra o Botafogo.

Além disso, o técnico Cleber Xavier deve ter o volante João Schmidt à disposição. Afinal, o jogador se recuperou de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e treinou normalmente com o elenco. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Escobar também estão de volta após cumprir suspensão na última rodada.

O Santos volta a campo no próximo domingo (1), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Peixe ocupa o 18º lugar com oito pontos, enquanto o Botafogo é o 11º colocado, com 11.

