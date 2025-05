Vasco x RB Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Às 21h30 deste sábado (31), em lados opostos na classificação, Vasco e Red Bull Bragantino medem forças, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca tenta se recuperar da derrota no clássico para o Fluminense e conta com o apoio da torcida em São Januário para tentar dar um salto na tabela.

A Voz do Esporte acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 19h30. O trio de ataque já está confirmado. Só monstro! Ricardo Froede assume a bronca na narração. Leide Marque veste a camisa 10 dos comentários. Por fim, o casca-grossa Caio Vilela brinda os internautas com suas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.