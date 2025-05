Dembélé cutuca Mbappé antes de final da Champions: ‘O PSG seguiu sem ele’

Às vésperas da grande decisão da Champions League contra a Inter de Milão, neste sábado, às 16h (de Brasília), Ousmane Dembélé falou com a imprensa e surpreendeu ao comentar sobre a ausência de Kylian Mbappé no elenco do Paris Saint-Germain. O camisa 10, destaque da equipe na temporada, afirmou que o clube mudou desde a saída do astro para o Real Madrid.

Durante a entrevista coletiva, Dembélé deixou clara sua postura ao abordar o ex-colega:

“Talvez com o Kylian, nesta temporada, fôssemos um time mais forte. Ninguém sabe. Mas ele tinha o sonho de jogar pelo Real Madrid. O PSG continuou seu caminho. Há um antes e um depois de Kylian Mbappé. Desejamos boa sorte a ele. Mas nos concentramos em nós mesmos, na temporada que queríamos ter.”

Dembélé vira protagonista do Paris Saint-Germain

Desde a saída de Mbappé, Dembélé assumiu, de fato, o papel de protagonista no elenco comandado por Luis Enrique. Jogando mais centralizado, o francês tem se destacado com números expressivos: são 45 participações diretas em gols em 48 partidas. O desempenho consistente o colocou como peça fundamental no esquema tático e até mesmo entre os possíveis indicados ao prêmio de melhor do mundo.

Apesar do bom momento individual, Dembélé mantém o foco coletivo. “A Bola de Ouro? O mais importante é vencer esta Liga dos Campeões. Estou focado no time e não em troféus individuais. Penso principalmente no coletivo”, afirmou o jogador, que também ressaltou a liberdade que recebe do treinador. “Sempre tive a confiança do Luis Enrique. Me adaptei bem ao papel mais central. Tento criar desequilíbrio nos adversários e deixar os defensores loucos”, concluiu.

Por fim, campeão francês e finalista europeu, o PSG tenta neste sábado conquistar o título inédito da Champions League antes de embarcar para o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

