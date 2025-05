Atlético atrasa direitos de imagem e premiações do elenco

O Atlético voltou a ter problemas com o prazo de acertos financeiros. Afinal, a diretoria do Galo atrasou o pagamento dos direitos de imagem e a premiação referente ao título do Campeonato Mineiro deste ano, segundo informações do portal “Fala Galo”.

Os direitos de imagem estão atrasados há mais de dez dias. Além disso, não há previsão para acertar o pagamento da premiação do Campeonato Mineiro. Contudo, estes não são os únicos problemas financeiros do Atlético. Afinal, também deve empresários.

O Atlético possui pendências com empresários pela contratação de cinco jogadores. Os agentes de Fausto Vera e Deyverson, aliás, acionaram o Galo na Justiça. Em alguns casos, os valores de comissões não são repassados há três meses.

Após a conquista do Campeonato Mineiro, o Atlético enfrentou uma turbulência dentro e fora dos gramados. Dentro de campo, o Galo é apenas o 10º colocado do Brasileirão, além de ter caído para a repescagem na Sul-Americana.

