Belletti é ‘promovido’ na base do Barcelona

Autor do gol do título da Liga dos Campeões de 2006, Belletti foi “promovido” nas categorias de base do Barcelona. Após o sucesso no comando da categoria juvenil, equivalente ao sub-19, o ex-jogador conseguiu a promoção dentro do clube. Dessa forma, vai comandar o Barcelona B na próxima temporada.

Belletti chegou Barcelona no ano passado para comandar a categoria juvenil. Aliás, ele se tornou o primeiro técnico brasileiro da história do clube catalão em qualquer categoria. Sob o seu comando, o Barça conquistou a “tríplice coroa” do sub-19 com as conquistas do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Uefa Youth League.

Aliás, a conquista da Uefa Youth League garantiu o Barcelona na decisão da Copa Intercontinental da categoria sub-20 contra o Flamengo. Atual campeão da competição, o Rubro-Negro conquistou o bicampeonato da Libertadores em 2025. Portanto, vai em busca também do bi mundial na base. A final acontecerá em agosto, no Maracanã.

O principal objetivo de Belletti no Barcelona B será conquistar o acesso para a terceira divisão espanhola. O ex-jogador, de 48 anos, vestiu a camisa blaugrana entre 2004 e 2006, e ficou marcado por marcar o gol do título da Liga dos Campeões de 2006. Na época, o Barça venceu o Arsenal de Thierry Henry por 2 a 1.

