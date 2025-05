Assembleia Geral definirá futuro de Augusto Melo no Corinthians em agosto

O Conselho Deliberativo do Corinthians marcou para o dia 9 de agosto a realização da Assembleia Geral que poderá confirmar o impeachment de Augusto Melo. A votação vai acontecer no Parque São Jorge, das 9h às 17h, e será aberta a todos os sócios com mais de cinco anos de admissão, em pleno gozo dos direitos estatutários e com idade mínima de 18 anos.

A Assembleia representa a última instância do processo iniciado após a revelação do escândalo envolvendo a empresa VaideBet, antiga patrocinadora máster do clube. O afastamento do presidente ocorreu na segunda-feira (26), após aprovação no Conselho Deliberativo com 176 votos favoráveis à destituição, 57 contrários, um voto em branco e uma abstenção entre os 236 conselheiros presentes.

Augusto Melo contesta a data

Entretanto, a defesa de Augusto Melo contesta o agendamento da Assembleia, alegando possível descumprimento do Artigo 47 do Estatuto Social. De acordo com os advogados do mandatário, o encontro deveria ocorrer entre 30 e 60 dias após a convocação. Já o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, afirma que os prazos estão sendo seguidos conforme o Artigo 107, que exige convocação em até cinco dias, e defende uma urgente reforma estatutária para evitar ambiguidades. Contudo, Tuma Júnior também foi afastado pela Comissão de Ética do clube nesta sexta-feira (30).

Por fim, além da votação já confirmada, o Conselho ainda avalia um segundo pedido de impeachment. Este, protocolado pela Comissão de Justiça, acusa o presidente de gestão temerária e não exige tramitação prévia no Conselho. A possibilidade de uma votação dupla está em análise, e os conselheiros discutem se ela ocorreria com cédulas distintas ou em dias diferentes. Até a definição, o interino Osmar Stabile permanece no comando do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.