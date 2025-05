Com Dudinha inspirada, Brasil vence o Japão na Neo Química Arena

Com ótima atuação coletiva e Dudinha inspiradíssima, a Seleção feminina do Brasil venceu o Japão na noite desta sexta-feira, 30/5, na Neo Química Arena, por 3 a 1. A revelação do São Paulo, de 19 anos, “comeu a bola”. Afinal, Dudinha marcou os dois primeiros gols, no primeiro tempo, e ainda sofreu um pênalti, que foi desperdiçado por Kerolin. Mas Kerolin compensou fazendo o terceiro gol. Assim como o Brasil, o Japão perdeu um pênalti: Lorena defendeu. Seike descontou no fim. O público foi ótimo, 33.395, e ovacionou a Rainha Marta, de volta à Seleção.

Este foi o primeiro dos dois amistosos que a Seleção Feminina do Brasil faz contra o Japão. O outro será na segunda-feira, às 20h (de Brasília), mas em Bragança Paulista. A Seleção se prepara para a disputa da Copa América, que será entre os dias 12/7 e 2/8. O Brasil já venceu oito das nove edições anteriores da competição, perdendo apenas em 2006 para a Argentina. Vai em busca do quinto título consecutivo. O Japão, que recentemente conquistou a SheBelieves Cup, se prepara para a Copa do Leste Asiático.

Gol do Japão anulado pelo VAR; Brasil perde pênalti

O Brasil começou muito bem, atacando por todos os setores e rondando a área japonesa. Contudo, entre os 10 e 16 minutos, um lance inusitado ocorreu: Dudinha, ao tentar um drible na área, foi bloqueada por Minami, e o Japão iniciou o contra-ataque. Em dois toques, a bola chegou até Tanaka, livre. Lorena saiu do gol, mas foi encoberta. Japão 1 a 0? Não! A árbitra foi ao VAR e marcou pênalti para o Brasil no início do lance.

Kerolin cobrou, aos 16 minutos, mas mandou para fora. Com isso, o placar seguiu 0 a 0.

Que golaço, Dudinha!

O Brasil sobrava. Duda Sampaio, em tiro fora da área, aos 23, obrigou Yamashita a fazer uma grande defesa. Contudo, aos 27, veio o gol brasileiro. Após a goleira japonesa bater para o meio de campo, Angelina ganhou a dividida e a bola ficou com Dudinha, que fez uma grande jogada individual. Primeiramente, cortou do meio para a esquerda. Depois, entrou na área e chutou cruzado no ângulo. Mas a bola ainda bateu no travessão antes de entrar — um golaço.

Aliás, Dudinha seguia inspirada. Aos 41, após belo ataque da equipe brasileira, Kerolin tocou para Dudinha, que chutou duas vezes para marcar o segundo gol.

Brasil dominante do 2º tempo

O Japão voltou melhor para a etapa final, mandando uma na trave de Lorena em chute de Fugino aos dois minutos. Mas o Brasil logo se recompôs e passou a oferecer perigo em chute de Gio. Aos nove, Gio encontrou Kerolin livre pela direita e ela não falhou: 3 a 0. O Japão quase diminuiu aos 21. Kitagawa chutou e a bola bateu na mão de Luany. Nagano cobro. Contudo, a goleira Lorena defendeu. Este foi o quinto pênalti que Lorena defendeu em jogos contra o Japão.

A entrada da Rainha Marta, aos 24, levantou a torcida. A maior jogadora da história do futebol feminino, que não jogava pela Seleção desde a prata dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, foi aplaudida a cada jogada. E teve boa chance ao tentar um chute de fora da área, que foi para fora. No fim, Seike descontou para o Japão.

Com essa vitória, o Brasil chega a sete triunfos sobre o Japão na história. Enfim, são 17 jogos, com o Japão também vencendo sete vezes e três empates.

BRASIL 3×1 JAPÃO

Amistoso Internacional

Data: 30/5/2025

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 33.395

Público pagante: 32.955

Gols: Dudinha, 27’/1ºT (1-0); Dudinha, 41’/1ºT (2-0); Kerolin, 9’/2ºT (3-0); Seiki, 43’/2ºT (3-1)

BRASIL: Lorena; Fê Palermo (Kaká, 45’/2ºT), Isa Mariza e Yasmin (Fátima Dutra, 38’/2ºT); Angelina, Duda Sampaio, Kerolin (Marta, 24’/2ºT) e Luany (Adriana, 24’/2ºT) ; Dudinha (Ludmila, 38’/2ºT) e Gio Gaberlini (Jheniffer, 38’/2ºT). Técnico: Arthur Elias

JAPÃO: Yamashita; Koga, Kumagai (Yamamoto, 31’/2ºT), Minami e Kitagawa (Chiba, 43’/2ºT); Mitazawa (Sugita, 43’/2ºT), Nagano (Momiki, 23’/2ºT) e Tanikawa (Matsukubo, 23’/2ºT); Hamano, Fujino (Seike, 31’/2ºT) e Tanaka. Técnico: Nils Nielsen

Árbitra: Roberta Echeverria (ARG)

Auxiliares: Gisela Truco e Daiana Milone (ARG)

VAR: Susana Corella (EQU)

Cartões amarelos: Isa Haas, Gio (BRA)

