Dudinha brilha, faz gols e realiza sonho ao jogar com Marta na vitória do Brasil

A Seleção Feminina do Brasil fez um jogaço nesta sexta-feira, 30/5, diante do Japão. Na Neo Química Arena, venceu por 3 a 1, dominando completamente um rival de alto nível. Porém, mesmo com a bela performance coletiva, uma jogadora se destacou muito: a jovem Dudinha. Com apenas 19 anos, a são-paulina fez dois gols. Um em um chute primoroso e outro com muito oportunismo. Além disso, sofreu um pênalti, que Kerolin perdeu, e fez outras grandes jogadas.

“Hoje estou vivendo um momento especial e vou lembrar pelo resto da minha vida. É uma felicidade começar como titular, fazer dois gols diante da minha família e ver Deus me abençoando. Espero viver muitas vezes emoções como essa”, disse.

Dudinha e a Rainha Marta

No fim da partida, Dudinha não escondia a emoção pela bela partida e por jogar, pela primeira vez, ao lado de sua inspiração, Marta. Foram poucos minutos juntas em campo. Afinal, Marta entrou na etapa final, aos 24 minutos. Dudinha foi substituída, sob muitos aplausos, aos 38. Mas, para Dudinha, vale por uma vida esses minutos e o dia a dia na concentração e nos treinos dessa data histórica. Aliás, a atacante lembrou que, há anos, quando criança, tirou uma foto e assistiu a um jogo de Marta exatamente na Neo Química Arena.

“É um sonho que se realizou. Há alguns anos, eu estava aqui tirando foto com a Marta e sonhando um dia jogar com ela. E foi aqui, exatamente no mesmo estádio em que tirei a foto e vi Marta jogar quando criança. Só de estar no mesmo ambiente com ela é demais. E ainda jogar com elal que é muito fácil. Afinal, ela passa uma confiança enorme. Eu tenho de agradecer essa oportunidade de conhecer e jogar com a minha ídola”, disse, emocionada, para finalizar:

“No hotel, muitas crianças estavam pedindo autógrafo para a Marta. Me identifiquei com aquelas crianças, me vi nelas e me emocionei”.

Brasil e Japão voltam a jogar na 2ª feira

Este foi o primeiro dos dois amistosos que a Seleção Feminina do Brasil faz contra o Japão. O outro será na segunda-feira, às 20h (de Brasília), em Bragança Paulista. A Seleção se prepara para a disputa da Copa América, que será entre os dias 12/7 e 2/8. O Brasil já venceu oito das nove edições anteriores da competição, perdendo apenas em 2006 para a Argentina. Vai em busca do quinto título consecutivo. O Japão, que recentemente conquistou a SheBelieves Cup, se prepara para a Copa do Leste Asiático.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.