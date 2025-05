Patrocinadora do Flamengo volta a ser suspensa pelo Governo

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda voltou a suspender a Pixbet e Flabet, patrocinadoras do Flamengo. Os patrocinadores conseguiram a liberação oficial para operar em território nacional, no entanto, não entregou os relatórios de seguranças exigidos pelo Governo. Dessa forma, as casas de apostas tiveram as operações interrompidas.

“A ausência dos relatórios afeta a segurança dos apostadores e da economia popular, o combate à lavagem de dinheiro e a arrecadação de tributos e contribuições”, explicou a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

A PixBet Soluções Tecnológicas Ltda é responsável pelas marcas Pixbet, Flabet e Bet da Sorte. Esta última, aliás, patrocina o Santa Cruz. Portanto, todas as casas estão suspensas até a entrega dos relatórios. Afinal, eles fazem parte de um combate à lavagem de dinheiro e fiscalização de possíveis fraudes esportivas, principalmente envolvendo atletas.

Em abril, as casas de apostas foram suspensas porque não entregaram quatro certificados técnicos. Contudo, a questão foi resolvida três dias depois. Assim, o Ministério da Fazenda autorizou a operação em território nacional até 5 de janeiro de 2030. Além dos patrocinadores do Flamengo, outras 25 bets também foram suspensas.

