Com retorno de Messi, Argentina divulga convocados para as Eliminatórias

O técnico Lionel Scaloni anunciou os convocados da Argentina para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Messi está novamente entre os selecionados para a Data-Fifa de junho após ficar fora nos primeiros jogos da equipe em 2025 em virtude de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda.

Mas a lista apresentada na noite desta sexta-feira (30) mostra algumas novidades. A iniciar pelo jovem Franco Mastantuono, revelação do River Plate que atraiu os olhares do futebol mundial no primeiro semestre.

Na retaguarda, as caras novas são Mariano Troilo, do Belgrano, e Kevin Lomónaco, do Independiente e com passagem recente pelo RB Bragantino. Já no meio de campo, Enzo Barrenechea e Nico Paz são as novidades.

A Argentina fará dois jogos. O primeiro contra o Chile, no dia 5 de junho, às 22h, no estádio Nacional de Santiago. Depois, dia 10, os hermanos enfrentam a Colômbia, às 22h, no Monumental de Nuñez. O time de Scaloni lidera as Eliminatórias, com 31 pontos em 14 jogos.

Confira os convocados da Argentina

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (PSV) e Geronimo Rulli (Olympique de Marselha);

Defensores: Mariano Troilo (Belgrano), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha), Valentín Barco (Strasbourg), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Lyon), Facundo Medina (Lens) e Kevin Lomónaco (Independiente);

Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Barrenechea (Valencia), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Lyon), Nico Paz (Como), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) e Giovanni Lo Celso (Betis);

Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Angel Correa (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Franco Mastantuono (River Plate), Lionel Messi (Inter Miami) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).

