As missões do Flamengo em último jogo antes do Mundial de Clubes

Filipe Luís no comando do Flamengo pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em contagem regressiva para o Mundial de Clubes, o Flamengo faz a sua “despedida” do Maracanã, neste domingo (1), contra o Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luís, no entanto, tem missões a cumprir para chegar motivado para competição nos Estados Unidos. Uma delas, sem dúvida, é recuperar o bom futebol dentro de campo do início do ano.

Identidade

A primeira e mais importante é a identidade do Flamengo após partida bem aquém do esperado diante do Deportivo Táchira, também no Maracanã. O time dominou, mas foi quase inofensivo ao gol da equipe venezuelana. O gol só saiu por jogada ensaiada em bola parada. A torcida espera um time maduro e letal que superou o Palmeiraa. Entretanto, pode ver um intenso e implacável de outras jornadas em casa. Contudo, também pode ver um time com dificuldades para superar retrancas.

Apoio da torcida do Flamengo

Além da postura dentro de campo, o Flamengo quer recuperar o apoio da torcida depois da vaias e protestos na vitória amarga na quarta-feira. Em coletiva, o atacante Luiz Araújo chegou a falar sobre a postura dos torcedores.

“Vestir essa camisa do Flamengo tem muita cobrança. Temos uma grande torcida e sabemos que o Flamengo tem que estar sempre brigando por títulos. E ali faz parte, a gente estava empatando e naquele momento ficando fora da Libertadores. Um clube tão grande como o Flamengo não pode acontecer isso, na fase de grupos. A gente procurou, conversando no vestiário, colocar a cabeça no lugar para que não ficasse muito ansioso e isso não atrapalhasse dentro de campo”, disse Luiz Araújo.

Esperando um resultado positivo, a torcida rubro-negra prepara uma série de ações no Maracanã em alusão ao Mundial de Clubes. Bandeiras com as imagens dos jogadores campeões do mundo em 1981, por exemplo, estarão na arquibancada.

Liderança do Brasileirão

A liderança não é uma missão propriamente dita. No entanto, o Flamengo carrega um favoritismo natural e até mesmo pela situação na tabela de classificação. Se faturar os três pontos pode assumir a ponta da tabela, caso o Palmeiras não vença o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Do outro lado, o Fortaleza vive um momento complicado e está na 16ª posição, muito próximo do rebaixamento.

Assim, o time do Flamengo pretende embarcar para viagem com sorriso no rosto e com pressão mais amena. A delegação viaja no dia 11 de junho e estreia na competição nos Estados Unidos no dia 16 de junho contra o Espérance, da Tunísia.

A competição da Fifa acontece entre 14 de junho e 13 de julho. Ou seja, no período da realização do Mundial de Clubes, o calendário das competições da entidade máxima do futebol ficam paralisados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.