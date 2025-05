Mirassol x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (01), Mirassol e Sport abrem o dia de Brasileirão às 11h no Estádio José Maria de Campos Maia. As equipes são recém-promovidas à elite nacional e vivem realidades bem diferentes neste primeiro turno da competição.

Enquanto o time do interior paulista surpreende em sua inaugural participação no maior campeonato de futebol do país, o tradicional Leão da Ilha do Retiro, campeão em 1987, é o lanterna com apenas 3 pontos e busca sua primeira vitória para sonhar com uma reação fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere.

Como chega o Mirassol

O Mirassol vem fazendo uma campanha segura neste Campeonato Brasileiro e só perdeu uma vez nos últimos cinco jogos. Na rodada anterior, venceu o São Paulo dentro do Morumbis pelo placar de 2 a 0. Atualmente, o time treinado por Rafael Guanaes está com 14 pontos e ocupa a nona colocação na tabela.

Como chega o Sport

O Sport não vem nada bem neste Brasileirão. Apesar de fazer bons jogos, o Leão não venceu uma única partida nesta edição do campeonato e está afundado no Z4 com apenas três pontos em 10 jogos. Apesar disso, o novo técnico António Oliveira deu uma injeção de ânimo na equipe e quer surpreender fora de casa.

MIRASSOL x SPORT

Brasileirão-2025 – 11ª rodada

Data e horário: 01/06/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Yago Felipe e Gabriel; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

SPORT: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos , Chico e Hereda; Rodrigo Atencio, Zé Lucas, Lucas Lima e Igor Cariús; Barleta e Pablo. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

