Juventude x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio vai a Caxias do Sul para o clássico gaúcho contra o Juventude, neste domingo (01/06), às 16h, no Alfredo Jaconi. O Imortal encara o duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro como a chance ideal para consolidar sua recuperação no torneio.

Até mesmo porque o Jaconero está desesperado na competição. Afinal, é o 19º colocado, com oito pontos. Já o Tricolor gaúcho conseguiu um princípio de reação e se encontra em 12º lugar, pois alcançou os 12 pontos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Juventude

O Papo passa por um período conturbado no Brasileirão. Afinal, não vence há sete rodadas no torneio, sendo dois empates e cinco derrotas. O contexto fez a equipe da Serra Gaúcha entrar na zona de rebaixamento. Inclusive, a situação provocou a demissão do técnico Fábio Matias. A diretoria agiu rápido e fechou com Cláudio Tencati como seu substituto. Inclusive, o treinador precisará encontrar soluções para dois importantes desfalques. No caso, o goleiro Gustavo, que está machucado. O meio-campista Mandaca está fora, pois cumprirá suspensão. Há também algumas disputas em aberto no time, como Marcos Paulo e Wilker Ángel na zaga, Peixoto e Giraldo no setor criativo, bem como Gilberto e Gabriel Taliari no ataque.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho vem de duas vitórias consecutivas na temporada, a primeira delas sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O resultado permitiu o time respirar, pois deixou o Z4. Com isso, um novo triunfo pode dar a oportunidade do Imortal alcançar a primeira página da tabela. Além de aumentar sua vantagem para a zona de rebaixamento. Afinal, seu próximo adversário se encontra em situação incômoda na competição. Deste modo, apesar do momento positivo, a equipe estará pressionada a seguir com resultados positivos.

O técnico Mano Menezes adotou a estratégia de poupar alguns titulares no compromisso anterior, a vitória sobre o Sportivo Luqueño por 1 a 0. Os únicos dois jogadores que foram titulares contra o adversário paraguaio e devem seguir na equipe são o zagueiro Gustavo Martins, improvisado na lateral direita. Além disso, Aravena briga por posição no ataque com Amuzu.

JUVENTUDE X GRÊMIO

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 01/06/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Wilker Ángel) e Alan Ruschel; Caíque, Peixoto (Giraldo) e Nenê; Batalla, Giovanny e Gilberto (Taliari). Técnico: Cláudio Tencati.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Cristian Olivera, Cristaldo e Amuzu (Aravena); Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (URU) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

