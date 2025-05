Arias foi convocado e jogará as próximas rodadas das Eliminatórias pela Colômbia

Árias é um dos destaques da Seleção Colombiana - (crédito: Photo by ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images))

O meia-atacante Jhon Arias foi convocado para defender a Colômbia nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O nome do jogador do Fluminense está na lista anunciada pelo técnico Néstor Lorenzo nesta quinta-feira (29/05) para as partidas contra Peru e Argentina.

Assim, o primeiro desafio da seleção colombiana na próxima Data FIFA será no dia 6 de junho (sexta-feira), às 17h30, contra o Peru, no Metropolitano Barranquilla. Depois, a equipe joga em casa, contra a Argentina. O duelo será no dia 10/06 (terça-feira), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A Colômbia ocupa a sexta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A equipe soma 20 pontos após 14 partidas disputadas.

Jhon Arias foi titular absoluto durante a campanha do vice-campeonato da Copa América nos Estados Unidos, no ano passado. O meia-atacante fez sua estreia pela seleção nacional em junho de 2022.

Arias é o segundo sul-americano com mais assistências no mundo em 2025

De acordo com um levantamento feito pelo perfil R10 Score, Jhon Arias é o segundo sul-americano com mais assistências no futebol mundial neste ano de 2025. O colombiano deu 12 passes até o momento e só perde para o brasileiro Raphinha, do Barcelona, que tem 16.

No ano passado, por exemplo, Árias deu oito assistências para seus companheiros e balançou as redes em 14 oportunidades.

