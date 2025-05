Flamengo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Após objetivos concluídos durante a semana, Flamengo e Fortaleza entram em campo, neste domingo (1), às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o segundo colocado, com 21 pontos, apenas um a menos do que o líder Palmeiras. O Leão, por outro lado, está em 16º lugar, com um ponto a mais do que a zona de rebaixamento.

As duas equipes já se enfrentaram 24 vezes na história do confronto. No retrospecto geral, são 12 vitórias do Flamengo contra oito do Fortaleza e quatro empates. Na última partida, os times ficaram em um empate sem gols.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Fortaleza, pela 11ª rodada do Brasileirão, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Flamengo

No meio de semana, o Flamengo até conseguiu a classificação às oitavas, mas não teve grande atuação. O time saiu de campo sob vaias e protesto da torcida. Diante do Fortaleza, a equipe rubro-negra busca retomar a boa atuação e, quem sabe, atingir a liderança do Brasileirão. A partida, aliás, marca o último jogo do clube carioca no Maracanã antes do Mundial de Clubes. Então, será a oportunidade para se reaproximar dos torcedores novamente.

Em campo, o Flamengo deve ter os desfalques de Erick Pulgar, De la Cruz e Plata. Já Wesley retorna ao time após cumprir suspensão contra o Palmeiras, enquanto Matías Viña pode ser relacionado: o lateral esquerdo está sem jogar desde agosto de 2024, quando sofreu lesão no joelho direito. Pedro, que atuou contra o Táchira, deve novamente ser preservado, começando no banco de reservas.

Como chega o Fortaleza

Do outro lado, a equipe comandada por Vojvoda perdeu para o Racing no meio de semana, mas mesmo assim avançou às oitavas da Libertadores. Agora, a equipe tenta uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Para o embate importante no Rio de Janeiro, o Fortaleza, porém, não conta com três jogadores. Suspenso, o meia Pedro Augusto não enfrenta o Flamengo. Além disso, a equipe não terá os lesionados Lucas Sasha e Moisés.

FLAMENGO x FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data-Hora: 1/6/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Premiere

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Cebolinha; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz (Gustavo Mancha) e Bruno Pacheco; Pochettino, Martínez e Zé Welison; Marinho, Breno Lopes e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Gizeli Casaril (Ambos SC)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

