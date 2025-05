Corinthians x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Vitória neste domingo (1º), às 18h30, na Neo Química Arena, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o oitavo colocado e quer se aproximar do G-6. Para isso, quer apagar a eliminação na Copa Sul-Americana, no meio de semana para subir na tabela do torneio de pontos corridos. Por outro lado, o Rubro-Negro Baiano também vem de uma queda traumática na mesma competição continental. Contudo, a equipe está na 17° colocação e tenta sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Cazé TV e Premiere.

Como chega o Corinthians

O técnico Dorival Júnior terá dois atletas importantes de volta no Brasileirão para esta partida. Afinal, Rodrigo Garro e Memphis Depay atuaram contra o Huracán, pela Copa Sul-Americana e devem atuar no embate na Neo Química Arena. Contudo, fica a dúvida se a dupla será titular ou começará no banco de reservas, por conta de seu ritmo físico. Em contrapartida, Yuri Alberto, com uma fratura na lombar e Gustavo Henrique, se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, seguem no departamento médico. Por fim, com uma combinação de resultados, o Alvinegro pode terminar a rodada no G-6.

Como chega o Vitória

CORINTHIANS X VITÓRIA

11° rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Horário: 01/6/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; André Carrillo, Romero e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald Lopes e Matheuzinho; Lucas Braga e Janderson. Técnico:Thiago Carpini.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.