Ceará x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Em confronto direto pelo G-6, Ceará e Atlético se enfrentam neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O Vozão tenta esquecer a eliminação para o Palmeiras e busca se firmar na parte de cima da tabela. Contudo, o Galo quer encostar no pelotão da frente e busca um salto na tabela.

Na história do confronto, Ceará e Atlético já se enfrentaram 29 vezes. A vantagem, no entanto, é atleticana. Afinal, o Galo venceu 14 jogos, enquanto o Vozão soma sete vitórias. Além disso, oito partidas terminaram empatadas. Este será o primeiro confronto entre as equipes desde 2022, quando o time cearense foi rebaixado para a Série B do Brasileirão.

O jogo terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

Como chega o Ceará

Em sexto lugar com 15 pontos, o Ceará tem feito esforço para se manter o mais longe possível da zona de rebaixamento. Aliás, o desempenho atual faz a equipe sonhar com uma vaga em competição continental em 2026. Portanto, o Vozão sabe que é necessário fazer a sua parte em casa, principalmente nos confrontos diretos.

Para o jogo contra o Galo, o técnico Léo Condé segue com uma extensa lista de desfalques por lesão. Afinal, são quatro jogadores lesionados. Entre eles, Fernandinho, Luiz Otávio, Richard e Richardson. Além disso, o atacante paraguaio Galeano terá que cumprir suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na última partida.

Como chega o Atlético

O Atlético engatou uma sequência positiva na temporada. Afinal, são seis jogos de invencibilidade, com três vitórias e três empates. Contudo, o time ainda tem oscilado bastante, o que tem tirado a paz do técnico Cuca. Aliás, o Galo empatou os últimos dois jogos contra Corinthians e Cienciano-PER, dentro de casa. A classificação na Sul-Americana até foi celebrada, mas com gosto amargo por ter que disputar o playoff.

Para o jogo contra o Ceará, o técnico Cuca deve repetir o mesmo time que empatou com o Cienciano-PER na Sul-Americana. O treinador não pode contar com Guilherme Arana, Cuello, Caio Maia e Cadu, todos com problemas físicos. Contudo, eles já estavam ausentes na maior parte da sequência invicta atual, o que não deve ser um problema para o próximo jogo.

CEARÁ x ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 01/06/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Diego e Lucas Mugni; Pedro Henrique, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco e Patrick; Rony, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

